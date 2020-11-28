Игрок команды Natus Vincere по Dota 2 Алик V-Tune Воробей поделился своими мыслями о новой команде Владимира No[o]ne Миненко Just Error и рассказал своё видение перехода Миненко на третью позицию. Воробей считает, что это было не правильное решение.

Они только начали играть, только нащупывают мету. Да, у них довольно жадно пока смотрится игра. Каждый хочет пофармить, каждый хочет забрать кач. По поводу Вована : думаю, даже сейчас он один из лучших мидеров планеты. Не считаю, что ему нужно пересаживаться на «тройку», но если у него есть желание, не надо его останавливать и убеждать. Если это его интерес и ему это нравится, пусть становится лучшим на третьей позиции.

V-Tune выступает за «Рождённых Побеждать» с 22 сентября 2020 года, тогда клуб полностью подписал микс FlyToMoon на испытательный срок. На момент написания материала Natus Vincere находятся на пятом месте в рамках онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона и имеют три победы и два поражения.