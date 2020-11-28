Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы полузащитников Магомеда Оздоева и Вендела сыграть с «Брюгге» в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Посмотрим. Даже если они восстановятся, то их состояние, естественно, будет далеко от идеального и вряд ли они смогут серьёзно помочь», — сказал тренер, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Напомним, «Зенит» встретится с «Брюгге» в среду, 2 декабря. На данный момент команда Семака занимает четвертое место в турнирной таблице своей группы и уже лишилась шансов на выход в плей-офф. При этом «Зенит» может побороться за третье место, чтобы сыграть в Лиге Европы.

Сегодня, 28 ноября, сине-бело-голубые на выезде сыграли с тульским «Арсеналом» в 16-м туре РПЛ, матч завершился вничью со счетом 0:0. Набрав 32 очка, «Зенит» возглавляет турнирную таблицу, но ЦСКА и «Спартак» еще не сыграли свои матчи.