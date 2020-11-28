Бывший футболист «Зенита» Александр Канищев оценил игру команды под руководством Сергея Семака.

«По Семаку решение должно принимать руководство «Зенита». Они доверили ему этот пост. К сожалению, ничего не меняется ни с точки зрения результата, ни с точки зрения игры», — сказал Канищев, слова которого приводит «Чемпионат».

По его мнению, самое печальное в нынешнем составе команды — это качество футболистов, за которые отвечают и сами игроки, и тренер.

«Малком — провальный трансфер. Выброшенные на ветер деньги. Никакого прогресса за два года. Человек не даёт результата, не помогает в организации игры», — сказал Канищев.

После 16 матчей «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 32 очка. При этом московские ЦСКА и «Спартак» еще не сыграли свои матчи 16-го тура.