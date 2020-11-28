Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление Натальи Непряевой и Татьяны Сориной в классической гонке с раздельного старта на 10 км в Руке (Финляндия).

Напомним, Сорина заняла четвертое место, проиграв бронзовому призеру всего 0,1 секунды. Непряева стала пятой.

«Считаю, четвёртое место Сориной является очень хорошим результатом, всё-таки она после рождения ребёнка», — сказал Бородавко, слова которого приводит «Матч ТВ».

По мнению тренера, проиграть именитым лыжницам всего несколько десятых секунды дорогого стоит.

«Пятое место Натальи Непряевой тоже неплохо, надо учитывать все нюансы. Начало гонки было не самым быстрым, но хорошо провела вторую половину дистанции. Просто немного не поверила в себя», — сказал специалист.

Напомним, завтра, 29 ноября, спортсменки пробегут гонку преследования на 10 км коньковым ходом. Первый этап Кубка мира в Руке проходит в формате мини-тура.