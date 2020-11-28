Пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU) опубликовала стартовый лист на мужской спринт, который состоится в Контиолахти (Финляндия) в рамках первого этапа Кубка мира-2020/21.

Гонка пройдет в воскресенье, 29 ноября, и начнется в 12:30 по московскому времени.

Первый стартовый номер достался российскому биатлонисту Матвею Елисееву. Эдуард Латыпов уйдет на дистанцию пятым, чемпион мира Александр Логинов — 10-м, Пётр Пащенко — 78-м, Семён Сучилов — 100-м.

Норвежец Тарьей Бё получил четвертый номер, его младший брат Йоханнес — 13-й. Победитель индивидуальной гонке Стурла Холм Лагрейд начнет гонку 43-м.

Француз Кентен Фийон-Майе отправится на дистанцию 15-м, его соотечественник Эмильен Жакелен -22-м.