Игрок команды Team Liquid по CS:GO Джейк Stewie2k Йип поделился последними результатами своего коллектива. Киберспортсмен признался, что «Жидкие» стали играть хуже, однако заявил, что клуб готов развиваться и расти дальше.

Наша задача — стать сильнее. Мы знаем, что сейчас Team Liquid не та, что была в 2019 году. Нам нужно развиваться, нужно понять, на каком уровне мы находимся относительно европейских команд. Все в этом составе всегда ставили очень высокую планку для себя и команды. Сейчас мы пытаемся вернуться в десятку лучших коллективов. Нам будет достаточно этого, но мы уверены, что можем попасть в топ-5, просто это займет время.

Team Liquid выступают на онлайн-турнире BLAST Premier Fall 2020 Showdown. Состав выиграл европейскую команду MAD Lions в упорной борьбе со счётом 2-1 и прошёл в четвертьфинал.

Быть киберспортсменом очень изнуряющее занятие. Некоторые официальные матчи могут затянуться на три, а то и четыре часа. И всё это время необходимо быть в максимальной концентрации, иначе соперник заберёт пару важных битв или раундов и все усилия будут напрасны. Ранее на nevasport вышел материал, разбирающий данную проблему.