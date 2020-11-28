Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова приняла участие в открытии ГУМ-катка на Красной площади в Москве. Спортсменка исполнила свой номер из ледового шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств».

Каток будет функционировать до первого марта 2021 года.

Напомним, с декабря прошлого года Загитова не выступает на соревнованиях, так как взяла паузу в карьере. Последним стартом с её участием стал финал Гран-при-2019, где россиянка заняла шестое место. При этом Алина продолжает тренировки в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе.

В этом году фигуристка попробовала себя в новой роли: она стала телеведущей проекта «Ледниковый период» на Первом канале, где работает в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Для работы в проекте Алина наняла репетитора по речи.