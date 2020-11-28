Инсайдер Гийом neL Канело заявил о том, что игрок команды Team Heretics по CS:GO Фабьен kioShiMa Фье может перейти на скамейку запасных по собственному желанию. Канело поделился информацией о том, что киберспортсмена не устраивает текущий порядок внутри коллектива.

Некоторое время назад организация исключила двух игроков. Из ростера ушли Брайан Maka Канду и Александр xms Форте, а на их место встали Тимоти DEVIL Демолон и стендин Джейсон Kyojin Нгуен Ван. В сети также появилась информация о том, что Kyojin будет выгнан из состава из-за подозрений в нечестной игре.

Ранее Канело порассуждал на тему французского CS:GO. По его словам, в данной стране можно собрать достойную команду, которая будет достойно выглядеть среди остальных регионов. Канело предложил заинтересованным организациям обратиться к нему.

Текущий состав Team Heretics выглядит следующим образом: