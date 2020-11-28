Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела отреагировал на то, что нападающий Артем Дзюба вновь вышел на поле с капитанской повязкой.

«Не знаю, почему Семак решил вернуть капитанскую повязку Дзюбе. Для меня это непонятно. Тренер проявил слабость и быстро сдался», — сказал Петржела, слова которого приводит «Чемпионат».

По мнению специалиста, Семак должен был как минимум дождаться окончания первой половины сезона. Возвращать капитанскую повязку сейчас не было смысла, уверен Петржела.

Напомним, Семак лишил Дзюбу капитанской повязки после скандального инцидента, когда интимное видео с участием футболиста утекло в Сеть. Новым капитаном команды был назначен хорватский защитник Деян Ловрен.