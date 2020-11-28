Тренер команды forZe по CS:GO Сергей lmbt Бежанов поделился историей о работе в европейской команде mousesports. Украинец вспомнил конфликт между Крисом chrisJ де Йонгом и Томашем oskar Штястны, а также объяснил за что посадил второго на скамейку запасных. Данной информацией тренер поделился в интервью киберспортсмену и блогеру Даниилу Zeus Тесленко.

Самое смешное, что oskar после первого же турнира я посадил на банку лично — за поведение, дисциплину. Ему очень не нравилась команда, атмосфера, он ныл, ему хотелось, чтобы его все лелеяли и т. д. На моем первом турнире с mouz мы заняли второе место, и ему Крис в лицо сказал, что он штопаный носок: «Ты либо работаешь, либо просто идешь»

Ранее 29-летний киберспортмен в CS:GO Томаш oskar Штянсты поделился своими семейными проблемами и объяснил почему в последнее время тяжело выступать на достаточно хорошем уровне в дисциплине. Чешский игрок заявил, что в данный момент ему очень тяжело и призвал сообщество быть более внимательными к родным и близким.