Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка рассказала о своем ледовом шоу «Спящая красавица. Легенда двух королевств», в котором примет участие Алина Загитова.

«Обычно мы каждый год готовим новую сказку. В этот раз у нас тоже было практически готово новое представление, но, к сожалению, ограничения не дали нам возможности показать его зрителю», — сказала Навка на открытии ГУМ-катка в Москве. Слова экс-спортсменки приводит «Чемпионат».

Навка добавила, что в этом году покажет две сказке. В «Спящей красавице» выступит Загитова, также на лед вернется спектакль «Руслан и Людмила».

«В «Спящей красавице» у зрителей будет возможность увидеть нашу дорогую Алиночку», — сказала Навка.

Напомним, Загитова приняла участие в открытии катка на Красной площади и исполнила номер из «Спящей красавицы».