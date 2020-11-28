Китайская команда PSG.LGD проиграла полуфинал нижней сетки 28 ноября против Elephant со счётом 2-1 и вылетела из чемпионата China Dota2 Pro Cup Season 2, заняв четвёртое место и чуть больше 9 000 долларов призовых.

До этого китайский клуб выиграл во втором раунде нижней сетки Vici Gaming со счётом 2-0. В рамках группового этапа коллектив Ван Ame Чуньюня закончил на пятой строчке, выиграв три встречи и проиграв четыре.

Elephant прошли в финал нижней сетки и будут бороться с EHOME 29 ноября в 8-00 по московскому времени. Победитель этой пары получит минимум 22 000 долларов.

China Dota2 Pro Cup Season 2 проходит с 14 по 29 ноября. Групповой этап турнира провели в онлайне, а плей-офф проходит на стадионе в Шанхае.

Ранее комментатор и стример Рустам Adekvat Мавлютов поделился своим мнением о текущей форме команды Elephant и высказался на счёт их матчей в рамках онлайн-турниров по Dota 2.