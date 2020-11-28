Пресс-служба «Зенита» рассказала о состоянии нападающего Артема Дзюбы, который получил повреждение в матче с «Арсеналом» и попросил замену.

«В матче с «Арсеналом» Артем Дзюба получил небольшое мышечное повреждение. Надеемся, характер травмы несерьезный», — сказал представитель клуба, слова которого приводит Sport24.

Отмечается, что в ближайшее время Дзюба пройдет медицинское обследование, по результатам которого станет понятно, сможет ли он принять участие в следующем матче.

Напомним, на 90-й минуте матча с «Арсеналом» Дзюба попросил замену, вместо него вышел Даниил Шамкин. нападающий покинул поле, держась за пах.

Игра завершилась вничью со счетом 0:0. «Зенит» с 32 очками идет на первом месте после 16 матчей.