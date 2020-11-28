Игрок команды Fnatic по CS:GO Фредди KRiMZ Йоханссон получил VAC-бан в Steam. Киберспортсмен поделился этой информацией в твиттере и попросил помощи у разработчиков игры, чтобы они решили данную проблему как можно более оперативно.

Похоже, мой аккаунт забанили. CSGO Вы можете исправить это как можно скорее, пожалуйста

26-летний шведский игрок не поделился никакой дополнительной информацией о возможных причинах блокировки, однако сообщество очень быстро отреагировало на эту историю и в комментариях предположили, что вместо киберспортмена на его аккаунте играл его тиммейт Робин flusha Ронквест, которого обвиняли в использовании читов в прошлом.

Ранее разработчики CS:GO Valve выпустили обновление строчки кода нейросети VACnet, благодаря которой можно с большей вероятностью вычислить нечестных игроков, использующих читы. Информация об этом появилась в твиттере Gabe Follower.