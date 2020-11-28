Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела объявил о готовности вновь возглавить петербургский клуб.

«Мы привыкли к ужасным результатам «Зенита» в Лиге чемпионов, но теперь и в чемпионате дела идут плохо. Что касается Семака, то решение будет принимать руководство. Никогда не желал ему ничего плохого. Если боссы «Зенита» предложат возглавить команду — я готов», — заявил Петржела, слова которого приводит «Чемпионат».

Специалист подчеркнул, что «Зенит» является его самой любимой командой. По словам тренера, его не позовут обратно в Санкт-Петербург, хотя он сам с удовольствием бы вернулся.

Напомним, «Зенит» после 16 матчей в РПЛ идет на первом месте турнирной таблицы, набрав 32 очка. Однако в Лиге чемпионов команда Семака выступила неудачно и лишилась шансов на выход в плей-офф.