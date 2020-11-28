В воскресенье, 29 ноября, в Контиолахти (Финляндия) состоится женская спринтерская гонка в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону. Спортсменки выйдут на старт в 15:40 по московскому времени.

Сборную России будут представлять шесть биатлонисток: Лариса Куклина, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Светлана Миронова, Евгения Павлова и Тамара Воронина.

Куклина отправится на дистанцию под 17-м номером, Кайшева — по 23-м, Казакевич — под 39-м. Миронова выйдет на старт 45-й, Павлова — 60-й, Воронина — 87-й.

Норвежка Тириль Экхофф получила третий номер, Марте Ульсбю-Ройселанн — 14-й, Ингрид Тандревольд — 18-й.

Итальянка Лиза Витоцци стартует пятой, Доротея Вирер — 24-й.