Итальянская биатлонистка Лиза Витоцци поделилась мнением о российском телевизионном комментаторе Дмитрии Губерниеве, который не оставляет без внимания её публикации в социальных сетях.

«Мне нравится, что он комментирует. Но он обычно ничего не пишет, а присылает то клубнички, то персики, то сердечки… Я лайкаю, ну и все. На самом деле не знаю, что на это ответить», — сказала Витоцци, слова которой приводит «Советский спорт».

Напомним, завтра, 29 ноября, Витоцци примет участие в спринтерской гонке, которая будет проходить в Контиолахти (Финляндия) в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону-2020/21. Гонка начнется в 15:40 по московскому времени, итальянка отправится на дистанцию под пятым стартовым номером.

Сегодня в индивидуальной гонке Витоцци заняла девятое место.