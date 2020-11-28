Чемпион мира по биатлону россиянин Александр Логинов рассказал, как питался во время карантина в Контиолахти (Финляндия).

По словам спортсмена, он привез с собой из России немного продуктов, поэтому не страдал от голода.

«Доширак, естественно, всегда с собой, нет-нет, да и употребляю. Но в тот день обошелся без него. Чай, печенье, еще что-то было. Бутерброды нам приносили. Нормально!»– сказал Логинов, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, в субботу, 28 ноября, Логинов принял участие в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира и занял десятое место, допустив два промаха. Завтра он пробежит спринт, в котором выйдет на старт под десятым номером.