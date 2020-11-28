Российская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала об изучении элементов ультра-си.

«Я не так давно начала исполнять снова четверной тулуп, и стабильных попыток пока немного — все-таки это непростой элемент. В планах есть стабилизировать его к чемпионату России, но насколько это будет реализовано, я еще не могу сказать», — сказала Туктамышева, слова которой приводит Газета.ру.

Спортсменка подчеркнула, что сейчас не возвращается к четверном сальхову, поскольку решила сделать акцент на тулупе. По словам Елизаветы, она пробовала только эти четверные прыжки, так как заходить на остальные ей пока страшно. При этом тренер Алексей Мишин отмечает высокий потенциал для изучения новых прыжков.

Напомним, Туктамышева выиграла этап Гран-при Rostelecom Cup, исполнив три тройных акселя — один в короткой программе и два в произвольной.