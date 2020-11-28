Российский пилот Формулы-1 Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури», поделился мыслями о своем будущем.

«Люди звонят мне, причём достаточно часто. Интерес есть, и я понимаю, что смогу выбрать самостоятельно, чем мне заняться в следующем году», — сказал гонщик, слова которого приводит Motorsport.

Квят подчеркнул, что у него был контракт с «Альфа Таури» на сезоны 2019 и 2020, и добавил, что в Абу-Даби будет самостоятельно принимать решение о том, что делать дальше.

«Конечно, приятно видеть интерес со стороны других людей. Я получил несколько звонков. Это хорошо. Приятно иметь в запасе интересные варианты. Это никогда никому не мешало. Так что в будущем всё может сложиться весьма интересно», — сказал Квят.

Гонщик не исключает, что пропустит следующий соревновательный сезон: он рассматривает вариант с длительным отпуском, чтобы заняться чем-то еще.