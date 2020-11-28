Роман RAMZEs Кушнарёв, безусловно, является одним из самых сильных представителей кор-роли СНГ-региона по Dota 2. 21-летний киберспортмен за всю свою карьеру успел заработать более 1 млн долларов забрать с командой больше двадцати кубков с турниров за первенство и ещё столько же за вторые и третьи места.

Несмотря на юный возраст, киберспортсмен уже достаточно давно выступает на профессиональной арене и сыграл за свою карьеру более 600 официальных матчей, причём больше 65% из них он и его команда выиграли. RAMZEs Успел сыграть за Team Spirit, Team Empire, провести великолепную карьеру в Virtus.pro и поменять роль вместе с Evil Geniuses. В данный момент Кушнарёв играет за микс Just Error вместе с Алексеем Solo Березиным.

Несмотря на все индивидуальные личные качества игрока некоторые медийные личности не так позитивно о нём высказываются. Так стример и аналитик по Dota 2 Ярослав NS Кузнецов поделился своим мнением относительно молодого киберспортсмена и заявил, что RAMZEs раздолбай.

Минусы RAMZEs — раздолбай. Тут тоже нужно понимать: он уже в 16-17 лет начал выигрывать суперкрупные призовые, он просто из ниоткуда за год-полтора попал в супермегатоп и заработал кучу бабок, получил мегаизвестность, его начали звать на всякие съемки, он стал апостолом и так далее. В 16-17-18 лет это может нереально расплавить мозг, ведь ты совсем молодой еще. И RAMZEs еще неплохо справился, но все равно ему звезда в голову ударила.

Несмотря на то, что NS раскритиковал игрока Just Error, он заявил и о сильных сторонах. По словам Кузнецова, главным преимуществом 21-летнего геймера является талант от рождения, именно по этой причине Роман так отлично и играет в Dota 2.

Несмотря на критику NS, сообщество хвалит Кушнарёва за достижения и активно следит за профессиональной карьерой игрока. Многие подростки стремятся добиться такого же уровня профессионализма в 21-летнем возрасте и для них RAMZEs является истинным кумиром.