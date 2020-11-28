Российская фигуристка Елизавета Туктамышева сообщила, что в будущем планирует усилить контент в произвольной программе.

«Пока, я думаю, сильных изменений не будет, но в будущем мы планируем усложнять программу и вставлять туда каскад 3+3. А пока мне легче во второй половине сделать секвенцию с двойным акселем», — сказала Елизавета, слова которой приводит Газета.ру.

Туктамышева пояснила, что лучше будет исполнять стабильные двойной аксель и тройной тулуп в каскаде, чем комбинацию из тройных сальхова и тулупа, которые могут получиться с ошибкой. Она подчеркнула, что гораздо лучше сделать программу, которая будет исполнена чисто.

Напомним, Туктамышева выиграла российский этап Гран-при, исполнив в произвольной программе два тройных акселя.