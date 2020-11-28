Игрок команды Alliance Артём Fng Баршак поделился своим мнением относительно выступления его коллектива в рамках онлайн-турнира по Dota 2 EPIC League Season 2 первого дивизиона. Киберспортсмен не считает, что поражения как-то сказываются негативно для ростера Alliance.

Я бы не сказал, что поражения слишком сильно повлияли на наш настрой. Лично я не ощутил этого, потому что для меня куда важнее развитие команды, что она делает после поражения. Мне не нравится, когда коллектив проигрывает и, ничего не обсуждая и не делая, решает просто начать следующий матч.

Не думаю, что у нас плохие идеи или слабые игроки. Нам просто нужно делать что-то эффективное в играх, а не совершать ошибки. Звучит просто, но все именно так.