«Зенит» на выезде поделил очки с «Арсеналом», Александр Большунов взял бронзу в Руке — эти и другие новости дня в традиционном дайджесте Nevasport.

«Арсенал» 0:0 «Зенит»

Петербурсгкий «Зенит» на выезде не смог обыграть «Арсенал» в матче 16-го тура чемпионата России. Игра проходила в Туле и завершилась вничью со счетом 0:0. Набрав 32 очка, «Зенит» поднялся на первое место в таблице, но ЦСКА и «Спартак» еще не сыграли свои матчи 16 тура.

Дзюба получил травму

В ходе матча с «Арсеналом» нападающий «Зенита» Артем Дзюба, к которому вернулась капитанская повязка, получил повреждение. На 90-й минуте он покинул поле, держась за пах. Вместо него в игру вступил Даниил Шамкин.

Большунов — третий в Руке

В финской Руке продолжается лыжный мини-тур в рамках первого этапа Кубка мира. В классической разделке на 15 километров россияне Алексей Червоткин и Александр Большунов заняли второе и третье места соответственно. Победил Йоханнес Клэбо, в завтрашнем пасьюте он будет стартовать первым.

Тренера сборной России по биатлону забрали в армию

Тренер мужской сборной России по биатлону Артем Истомин призван на службу в армию.

Об этом рассказал комментатор Дмитрий Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ». В сентябре Истомину исполнилось 25 лет. Специалист работает в сборной России с 2018 года: сначала он выступал ассистентом Анатолия Хованцева, затем — Сергея Белозерова и Юрия Каминского.

Рублев вошел в топ-10 теннисистов по успехам на турнирах АТР 500

Вторая ракетка России Андрей Рублев вошел в десятку лучших игроков турниров категории АТР 500 за последние десять лет. В период с 2011 по 2020 год российский спортсмен выиграл 70,37% матчей на соревнованиях этого уровня.