В Руке (Финляндия) подходит к концу первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в формате мини-тура. Сегодня, 29 ноября, состоится мужская гонка преследования на 15 километров коньковым ходом.

Спортсмены выйдут на старт в 14:50 по московскому времени. Первым на дистанцию отправится норвежец Йоханнес Клэбо, ранее занявший второе место в спринте и победивший в классической «разделке» на 15 километров.

Под вторым номером будет стартовать россиянин Александр Большунов, его отставание от лидера составит 26 секунд. В спринте Большунов был четвертым, в «разделке» — третьим.

После россиянина на дистанцию отправится еще один норвежец Эмиль Иверсен, он будет отставать на 31 секунду.

Победителем мини-тура станет спортсмен, первым финишировавший в гонке преследования.