Тренер команды Fnatic по CS:GO Андреас Samuelsson Самуэльссон заявил, что блокировка VAC Фредди KRiMZ Йоханссона была достаточно неожиданной и у сообщества нет предпосылок думать о том, что киберспортсмен мог играть нечестно и использовать сторонние программы.

KRiMZ проснулся этим утром и обнаружил VAC-бан на своем аккаунте. Мы уже обратились к Valve, а также к турнирным операторам и сторонним сайтам, в соревнованиях которых KRiMZ участвовал, чтобы понять причины неожиданной блокировки. У нас нет причин подозревать, что ситуация связана с намеренным использованием запрещенных программ.

Тренер также объяснил, что они могут опровергнуть слухи, которые могут возникнуть внутри киберспортивного сообщества и организация надеется, что данная проблема может решиться в ближайшее время.

Ранее Фредди KRiMZ Йоханссон получил VAC-бан в Steam. Киберспортсмен поделился этой информацией в твиттере и попросил помощи у разработчиков игры, чтобы они решили данную проблему как можно более оперативно.