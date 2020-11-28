Инсайдер Гийом neL Канело поделился информацией об истинной причине блокировки аккаунта киберспортсмена команды Fnatic по CS:GO Фредди KRiMZ Йохвнссона системой VAC. Канело заявил, что бан произошёл из-за взлома аккаунта геймера.

Мне сообщили, что это был взлом. Но удачи KRiMZ в попытках добиться снятия блокировки от Valve в выходные, да еще и после Дня благодарения.

Сообщество позитивно восприняло данную информацию и мало кто действительно верит в то, что легендарный киберспортсмен мог использовать читы на своём акканте.

28 ноября Йоханссон получил VAC-бан в Steam. Киберспортсмен поделился этой информацией в твиттере и попросил помощи у разработчиков игры, чтобы они решили данную проблему как можно более оперативно.

Ранее тренер команды Fnatic по CS:GO Андреас Samuelsson Самуэльссон заявил, что блокировка VAC Фредди KRiMZ Йоханссона была достаточно неожиданной и у сообщества нет предпосылок думать о том, что киберспортсмен мог играть нечестно и использовать сторонние программы.