Европейская команда Alliance обыграла микс mudgolems в рамках онлайн-турнира групповой части EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Артёма Fng Баршака обыграл своих соперников со счётом 2-1 и заработал вторую победу на чемпионате.

Alliance по-прежнему занимают десятое место в групповом этапе, имея при этом пять поражений, однако клуб всё-равно имеет шанс на выход в дальнейшую стадию турнира по математическим подсчётам, однако все остальные две игры им нужно выигрыть.

Mudgolems располагаются на седьмой строчке и имеют в своём «арсенале» две победы и четыре поражения. От ближайших преследователей в лице Team Secret коллектив отстаёт на три очка.

В следующую стадию турнира проходит восемь команд из десяти, четыре лучше коллектива отправляются сразу в плей-офф стадию, а остальные выходят в плей-ин.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.