Киберспортивная команда OG не смогла справиться с европейским клубом Team Liquid в матче группового этапа онлайн-турнира по Dota 2 EPIC League Season 2 первого дивизиона. Коллектив Йохана n0tail Сундшайна проиграл своим соперником в равной борьбе со счётом 2-1.

Теперь двукратные чемпионы мира занимают четвёртую строчку в группе, имея при этом три победы и четыре поражений. Team Liquid же располагаются на седьмой строчке с аналогичным результатом, однако обе команды ещё ждут две игры, на которых может определиться многое.

В следующую стадию турнира проходит восемь команд из десяти, четыре лучше коллектива отправляются сразу в плей-офф стадию, а остальные выходят в плей-ин.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.

Ранее европейская команда Alliance обыграла микс mudgolems в рамках онлайн-турнира групповой части EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Артёма Fng Баршака обыграл своих соперников со счётом 2-1 и заработал вторую победу на чемпионате.