Игрок команды Team Liquid Самуэль Boxi Сван поделился своим мнением о текущем патче в Dota 2. Киберспортсмен считает, что в данный момент дисциплина стала очень простой и профессионалы давно приспособились к мете и знают все сильные и слабые стороны текущей меты.

Сейчас игра стала слишком простой. Само собой, профессиональные игроки совсем не глупы, но теперь можно побеждать без применения каких-то сложных задумок. Достаточно не совершать ошибки. Все это кажется мне слегка скучным.

Киберспортсмен также заявил, что Team Liquid выросла как команда и каждый игрок знает свою роль внутри коллектива и понимает, когда необходимо действовать в той или иной ситуации. Boxi порассуждал о ценности третьей позиции в Dota 2, теперь он считает, что офлейнер не может так сильно влиять на игру, как это было раньше.

Ранее киберспортивная команда OG не смогла справиться с европейским клубом Team Liquid в матче группового этапа онлайн-турнира по Dota 2 EPIC League Season 2 первого дивизиона. Коллектив Йохана n0tail Сундшайна проиграл своим соперником в равной борьбе со счётом 2-1.