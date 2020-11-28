2020 год действительно очень сильно отличается от предыдущих, как в офлайн жизни людей, так и в онлайн в киберспорте. До коронавирусной пандемии многие тир-1 коллективы уже долгое время не участвовали в онлайн-турнирах, а приезжали только на крупные LAN-ивенты с трибунами и скандирующей их тег публикой.

Киберспортсмены в интервью не раз говорили о том, что на стадионе совершенно другая энергия и эмоции после выигранных клатчей или отличного фрага в несколько раз выше, чем при обычной игре за компьютером на буткемпе или у себя дома.

Так, какая же команда в период такой нестабильности лучше всего смогла адаптироваться к онлайн-формату чемпионатов и дать бой тир-1 коллективам, которые ещё не успели полностью перестроиться под этот формат игры.

Марсело coldzera Давид из команды FaZe Clan заявил, что больше всего его удивил коллектив Heroic, который в начале осени эффектно ворвался на профессиональный уровень.

Для меня это определенно Heroic. Эта команда сильно удивила меня после летнего перерыва. До этого она редко появлялась на профессиональной сцене, но вскоре состав будто вдруг понял, как показывать хорошую игру.

Киберспортсмен из Team Liquid Джейк Stewie2k Йип сделал ставку на немецкий коллектив BIG, которые, по мнению игрока, уже давно и стабильно развивали свой уровень игры и в 2020 году закрепили прогресс успешным выступлением на крупных чемпионатах.

Я бы сказал, что BIG была командой, которая могла дать серьезный бой остальным и делала это стабильно. Мы часто смотрели ее матчи, просто чтобы увидеть отличные задумки игроков этого состава.

Другие киберспортсмены также выделяли Heroic и BIG, однако были и те, кто сделал свой прогноз на Vitality и Astralis. Именно в 2020 году эти два коллектива по-новому раскрылись для широкой публики.

Какая именно команда стала лучшей за 2020 год покажет только статистика HLTV по очкам, однако даже она не может быть максимально объективной ввиду ряда факторов.