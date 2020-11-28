Игрок команды Team Liquid Макс qojqva Брокер поделился информацией о внутреннем состоянии команды на онлайн-турнире EPIC League Season 2 первого дивизиона. В послематчевом интервью киберспортсмен заявил, что он испытывает удовольствием от смены ролей, однако ростер не будет становиться универсальном в этом плане.

Не думаю, что все игроки Team Liquid начнут играть на всех ролях. К примеру, наш капитан, кажется, вообще не собирается играть на миде. Посмотрим, что будет дальше. Я бы сказал, что каждому из нас просто нравится иногда играть на других позициях. Иногда нам требуется время, чтобы вернуться в форму. После победы на ESL One Germany 2020 мы взяли небольшой перерыв. Думаю, теперь мы готовы играть дальше.

Мидер команды обратил внимание, что он выиграл каждую игру, когда находился на третьей позиции и заявил, что эта линия является очень простой.

28 ноября киберспортивная команда OG не смогла справиться с европейским клубом Team Liquid в матче группового этапа онлайн-турнира по Dota 2 EPIC League Season 2 первого дивизиона. Коллектив Йохана n0tail Сундшайна проиграл своим соперником в равной борьбе со счётом 2-1.