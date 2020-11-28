Европейская команда Team Secret обыграла Nigma в рамках групповой стадии онлайн-турнира EPIC League Season 2 первого дивизиона по Dota 2. Коллектив Клемента Puppey Иванова обыграл своих соперников со счётом 2-1.

На момент публикации материала Team Secret располагаются на второй строчке в группе и имеют на своём счету четыре победы и два поражения. Nigma же, сыграла на одну встречу больше и имеет столько же очков, как и сегодняшние соперники, 12 баллов при четырёх победах и трёх поражениях.

В следующую стадию турнира проходит восемь команд из десяти, четыре лучше коллектива отправляются сразу в плей-офф стадию, а остальные выходят в плей-ин.

EPIC League проходит с 12 ноября по 13 октября, а общий призовой фонд турнира составляет $550 тыс, где только $50 тыс уйдёт во второй дивизион.

Ранее киберспортивная команда OG не смогла справиться с европейским клубом Team Liquid в матче группового этапа онлайн-турнира по Dota 2 EPIC League Season 2 первого дивизиона. Коллектив Йохана n0tail Сундшайна проиграл своим соперником в равной борьбе со счётом 2-1.