Игрок команды Complexity Gaming Вилл RUSH Виерзба порассуждал о текущей игровой форме своих сегодняшних соперников Cloud9. Киберспортсмен заявил, что клуб в данный момент находится в эйфорическом состоянии, когда у них всё отлично получается.

Думаю, у них период «медового месяца». Они буквально просто бегают по карте и ставят хэдшоты. Если без шуток, отлично сыграно, «Колосс». Матч выдался сложным для меня, противники хорошо угадывали на Dust2.

Этой ночью европейская команда Cloud9 в упорной борьбе обыграла Complexity в рамках онлайн-турнира по CS:GO BLAST Premier Fall 2020 Showdown. Коллектив Алекса ALEX МакМикина выиграл своих соперников в близкой борьбе со счётом 2-1.

Ранее киберспортсмен состава Cloud9 Алекса ALEX МакМикин поделился первыми результатами своей команды. Капитан коллектива считает, что ответственность за каждую встречу присутствует внутри ростера из-за анонса стоимости покупки каждого игрока, однако при этом британец заявил, что организация не давил на них.