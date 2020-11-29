В Контиолахти (Финляндия) в рамках первого этапа Кубка мира по биатлону состоится мужская спринтерская гонка. Она будет проходить сегодня, 29 ноября, и начнется в 12:30 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Россию будут представлять пять спортсменов: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Петр Пащенко и Семен Сучилов. Первый стартовый номер достался Елисееву,Латыпов уйдет на дистанцию пятым, чемпион мира Логинов — 10-м, Пащенко — 78-м, Сучилов — 100-м.

Норвежец Тарьей Бё получил четвертый номер, его младший брат Йоханнес — 13-й. Победитель индивидуальной гонки Стурла Холм Лагрейд начнет гонку 43-м.