Бельгийский «Брюгге» не смог обыграть «Мускрон-Перювельз» в 14-м туре национального чемпионата перед матчем с «Зенитом».

Игра завершилась вничью со счетом 0:0. «Мускрон» располагается на предпоследнем, 14-м месте в турнирной таблице чемпионата Бельгии.

НА следующей неделе, 2 декабря, «Брюгге» предстоит встретиться с петербургским «Зенитом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

На данный момент «Зенит» занимает последнее место в своей группе, набрав всего одно очко в четырех турах. Подопечные Сергея Семака сыграли вничью с римским «Лацио», остальные матчи проиграли.

Первый матч между «Зенитом» и «Брюгге» завершился победой бельгийцев со счётом 2:1. Счёт 1:1 сохранялся до самого конца игры, но в добавленное время победный гол забил Шарль де Кетеларе.