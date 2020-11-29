В Руке (Финляндия) продолжается первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Сегодня, 29 ноября, состоится мужская гонка преследования на 15 километров свободным стилем. Начало — в 14:50 по московскому времени, бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Первым на дистанцию отправится норвежец Йоханнес Клэбо, ранее занявший второе место в спринте и победивший в классической «разделке» на 15 километров.

Под вторым номером будет стартовать россиянин Александр Большунов, его отставание от лидера составит 26 секунд. В спринте Большунов был четвертым, в «разделке» — третьим.

После россиянина на дистанцию отправится еще один норвежец Эмиль Иверсен, он будет отставать на 31 секунду.