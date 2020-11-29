12-летняя российская фигуристка Алиса Двоеглазова прыгнула четверной тулуп на тренировке.

Спортсменка тренируется в «Хрустальном» под руководством Этери Тутберидзе. Видео с тренировки было опубликовано в «Инстаграме» команды Тутберидзе.

«Двоеглазова Алиса. 4Т. 12 лет», — гласит подпись к публикации и сопровождается хэштегом #двигаемсявперед.

Напомним, в группе Тутберидзе элементами категории «ультра-си» также владеют Анна Щербакова, Камила Валиева, Майя Хромых, Софья Акатьева, Аделия Петросян и Дарья Усачева.

В текущем сезоне Двоеглазова приняла участие в соревнованиях, посвященных “Международному дню музыки”, где заняла второе место.