Итальянская биатлонистка Доротея Вирер поделилась эмоциями от победы в индивидуальной гонке на первом этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

«Приятно снова оказаться на подиуме. Я очень довольна своей сегодняшней стрельбой. Мне было тяжело на трассе, особенно на четвертом и последнем круге; сейчас я не в отличной форме, но надеюсь, что с дальнейшими гонками она будет потихоньку становиться лучше», — сказала Вирер, слова которой приводит пресс-служба IBU.

Итальянка отметила, что на огневых рубежах ей удалось отработать так же хорошо, как и на тренировках. По словам Доротеи, она чувствует себя комфортно, поэтому может сосредоточиться на том, что необходимо сделать.

Сегодня, 29 ноября, Вирер примет участие в спринтерской гонке на 7,5 км. Начало — в 15:40 мск, прямая трансляция будет доступна по ссылке.