Выставочный бой между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом завершился вничью.

Спортсмены провели на ринге восемь раундов, по окончании которых было объявлено, что победитель не определен.

Оба боксера выразили недовольство таким результатом встречи. Тайсон был уверен, что выиграл бой, поэтому покинул ринг со скандалом. После этого он объявил, что категорически не согласен с ничейным исходом.

Напомним, бой проходил по особому регламенту — он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон вышел на ринг впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

53-летний Тайсон одержал 50 побед в карьере, проведя 58 поединков. В активе 51-летнего Джонса 66 побед и 9 поражений в 75 боях.