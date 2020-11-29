В Руке (Финляндия) продолжается первый этап Кубка мира по лыжным гонкам, который проходит в формате мини-тура. Сегодня, 29 ноября, состоится заключительная женская гонка преследования на 10 километров свободным стилем.

Начало — в 13:50 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Первой на дистанцию отправится норвежка Тереза Йохауг, которая ранее выиграла классическую «разделку» на 10 км, а до этого не смогла выйти в полуфинал спринта. Затем с отставанием в 16 секунд на старт выйдут шведка Фрида Карлссон и россиянка Наталья Непряева. Под четвертым номером, в 19 секундах от лидера, будет стартовать еще одна россиянка Татьяна Сорина.