Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Рой Джонс-младший прокомментировал исход выставочного боя с Майком Тайсоном.

Напомним, поединок длился восемь раундов и завершился вничью, однако оба боксера не согласились с этим решением. Тайсон покинул ринг со скандалом.

По словам Джонса, он тоже недоволен, поскольку считает себя победителем. Он подчеркнул, что пережил несколько неприятных минут, получая удары от Тайсона.

«Это крайне неприятные ощущения, доложу я вам. И я перебил его в итоге. Этот бой забрал я. Какая может быть ничья?» — заявил Джонс после боя.

Бой проходил по особому регламенту — он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон вышел на ринг впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

53-летний Тайсон одержал 50 побед в карьере, проведя 58 поединков. В активе 51-летнего Джонса 66 побед и 9 поражений в 75 боях.