Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов отреагировал на жесткое заявление ЦСКА после его критики в адрес нападающего Федора Чалова.

Черчесов в прямом эфире раскритиковал Чалова и братьев Миранчуков. После этого на официальном сайте ЦСКА появилось заявление, в котором клуб выразил удивление поступком наставника национальной команды.

«Многие, к примеру, считают его физруком, а не тренером. Мы можем соглашаться или не соглашаться с этим, но никогда не позволим себе заявить об этом ни в телеэфире, ни в печатных СМИ», — было сказано в заявлении.

В эфире телеканала «Россия 24» у Черчесова спросили, считает ли он слово физрук оскорбительным.

«Это хорошая профессия. Говорю абсолютно искренне: я не вижу вообще никаких проблем», — ответил тренер.