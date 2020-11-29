В России на утро воскресенья, 29 ноября, зафиксировано 26 683 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 459 человек скончались от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 21 987 человек.

За все время пандемии в России было проведено более 75,9 миллионов тестов на коронавирус, по всем регионам было выявлено 2 269 316 случаев заражения коронавирусом. Из них выздоровело 1 761 457 человек, еще 39 527 человек стали жертвами пандемии.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 6 798 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге 3 701 новых случаев за один день, в Московской области — 1069 зараженных за сутки.