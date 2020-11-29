На этапе Кубка России по биатлону в Ханты-Мансийске завершились мегамасс-старты. У мужчин победу одержал Максим Цветков, у женщин — Татьяна Акимова.

Цветков преодолел дистанцию за 41 минуту 11 секунд, допустив два промаха на огневых рубежах. Второе место занял Дмитрий Шамаев с одной ошибкой на стрельбе, третье — Иван Томилов, промахнувшийся дважды.

Карим Халили занял седьмое место, Игорь Малиновский — восьмое, Кирилл Стрельцов — девятое. Александр Поварницын с шестью промахами финишировал 29-м, Евгений Сидоров промахнулся 16 раз и стал 42-м.

У женщин в тройку вошли Татьяна Акимова с чистой стрельбой, Наталья Гербулова с одним промахом и Екатерина Носкова — с двумя. Виктория Сливко стала пятой, Валерия Васнецова — девятой.