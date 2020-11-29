Петербургский «Зенит» отреагировал на пост издания Sports.ru в «Твиттере» после выставочного боя между легендами бокса Майком Тайсоном и Роем Джонсом-младшим.

Sports.ru опубликовал фотографию с поединка, сопроводив её подписью «Возраст — всего лишь цифра». «Зенит» в реплаях ответил фотографией 37-летнего полузащитника Юрия Жиркова.

Напомним, бой Джонса с Тайсоном завершился вничью, что не устроило обоих боксеров. Майк покинул ринг со скандалом.

Бой проходил по особому регламенту — он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон вышел на ринг впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.

53-летний Тайсон одержал 50 побед в карьере, проведя 58 поединков. В активе 51-летнего Джонса 66 побед и 9 поражений в 75 боях.