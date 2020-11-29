На тренировочной базе футбольного клуба «Рома» в Италии обнаружены двадцать снарядов времен Второй мировой войны.

Об этом сообщает пресс-служба римского клуба. В «Твиттере» опубликовано фото, на котором военнослужащие выкапывают снаряды.

«Спасибо команде саперов итальянской армии, которая успешно изъяла снаряды времен Второй мировой войны с нашей базы в Тригории», — гласит сообщение «Ромы».

По информации Football Italia, снаряды нашли во время строительства новых тренировочных полей.

На данный момент «Рома» идет на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав 17 очков после восьми матчей.