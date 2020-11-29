Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв готов предложить Майку Тайсону и Рою Джонсу-младшему провести повторный бой в Москве в 2021 году.

Кремлёв отметил, что спортсмены хорошо подготовились к выставочному бою, который состоялся 29 ноября.

«Надо матч-реванш предложить провести в Москве в 2021 году. Будем обсуждать с ними, почему бы не провести на День бокса», — сказал Кремлев, слова которого приводит ТАСС.

День бокса отмечается 22 июля.

Напомним, выставочный поединок между легендами бокса завершился вничью, оба спортсмена остались недовольны таким решением.

Бой проходил по особому регламенту — он состоял из восьми раундов по две минуты. Тайсон вышел на ринг впервые с 2005 года, Джонс — с 2018-го.