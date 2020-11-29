На автодроме «Сахир» в Бахрейне проходит этап Гран-при Формулы-1. Сегодня, 29 ноября, состоится гонка, пилоты займут места на стартовой решетке в 17:10 по московскому времени. Бесплатная прямая трансляция будет доступна здесь.

Пилотам предстоит преодолеть 57 кругов, общая протяженности дистанции составит 308,2 километра.

По итогам квалификации поул-позицию завоевал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, досрочно обеспечивший себе победу в чемпионате. Второе место в квалификации занял его напарник Валттери Боттас, третье — Макс Ферстаппен из «Ред Булл».

Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят вышел во второй сегмент квалификации, где стал десятым. Его партнер Пьер Гасли показал восьмое время.