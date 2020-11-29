Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов рассказал о своем скандальном интервью телеканалу «Матч ТВ». В ходе беседы специалист раскритиковал нескольких игроков национальной команды, после чего московский ЦСКА выступил с заявлением.

По словам Черчесова, он сам напросился на интервью, поскольку хотел провести живой эфир. Тренер подчеркнул, что сам попросил, чтобы с ним общался Дмитрий Губерниев.

«Чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой и эмоциональной. Все те эпитеты, которые сказали, на это я по большому счету и рассчитывал. Рассчитывал, что будет эмоциональный разговор и мы что-нибудь да вскроем», — заявил Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».

Напомним, Черчесов раскритиковал форварда ЦСКА Фёдора Чалова, после чего армейцы на официальном сайте написали, что многие считают тренера физруком.